Медведчук в комментарии Reuters назвал причину закрытия телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении нескольких поддерживающих оппозицию теле- и медиакомпаний NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Об этом говорится в публикации международного новостного агентства Reuters.

Как отмечается в публикации, в комментарии Reuters по телефону народный депутат Украины Виктор Медведчук сообщил, что «такой шаг Зеленский предпринял с целью отвлечения внимания от снижающегося политического рейтинга и от политических неудач в борьбе с бедностью и пандемией COVID-19».

«Украина переживает глубокий экономический, социальный и политический кризис… И то, что политические эксперты появляются на каналах и берут интервью у граждан на улице, привело президента в ярость», — заявил оппозиционный политик в комментарии Reuters .

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью: ООО «Ариадна ТВ», ООО «Новый Формат ТВ», ООО «ТВ Выбор», ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «Новости 24 часа», ООО «Новые коммуникации».

В публикации Reuters отмечается, что в постановлении решение не разъяснялось.

Козак является владельцем трех телеканалов, в отношении которых введены санкции. В публикации также указывается, что эти телеканалы связаны с Виктором Медведчуком.

Санкции, введенные в отношении Козака сроком на пять лет, лишают его возможности пользоваться и распоряжаться собственностью, а также выводить капитал из Украины.

Санкции прекращают действие лицензий на вещание принадлежавших ему телеканалов. Медиакомпаниям и телеканалам запрещается вещание и их активы заблокированы. Все три канала остановили эфиры утром 3 февраля.

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