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Политика

Эксперт назвал самый громкий провал власти

17:30 7 февраля 2021
112 Украина
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Политический эксперт Сергей Белашко считает «политическим самоубийством» запрет на работу украинских телеканалов. Такое мнение он озвучил на своей странице в Facebook.

По мнению Белашко, запрет можно отнести к числу самых громких провалов власти во главе с Зеленским за последнее время.

«Попытки незаконно подчинить себе Конституционный суд, крайне неудачные назначения глав обладминистраций, санкции против компаний из Китая — крупнейшего экономического партнера Украины, преследование попавшего под иностранные санкции соратника (Дубинский, напомню, курировал по партийной линии СН один из ключевых регионов), теперь еще и запрет оппозиционных телеканалов…» — написал эксперт и добавил, что происходит «все это на фоне окончательного развала „монобольшинства“ в парламенте и запуска спикером собственного политпроекта».

Кроме того, как отметил Белашко, публичные разборки в руководстве МОУ и СБУ, открытая конкуренция Ахметова и Коломойского на всех площадках госуправления, а также охлаждение отношений с европейскими партнерами и провал с привлечением инвестиций не добавляют рейтинга Зеленскому и правящей партии.

Напомним, сайты попавших под санкции телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK уже лишились основных доменных имен *ua.

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