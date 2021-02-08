Генпрокурор блокирует представление на Тараса Козака, — политолог

В политических кругах продолжают обсуждать историю с санкциями в отношении народного депутата Тараса Козака. Политолог Виктор Таран обратил внимание на реакцию генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая до сих пор не внесла представление в Верховную Раду на привлечение Козака к уголовной ответственности. Об этом Виктор Таран написал на своей странице в Facebook.

«Помните, писал что для меня главным индикатором серьезности борьбы Зеленского с Медведчуком станет внесение генпрокуроршей в парламент представления на привлечение Козака к уголовной ответственности? Так вот. Прошла неделя, а представления — нет», — написал Виктор Таран в Facebook.

По мнению политолога, есть несколько версий происходящего.

«Ключевая — представление заблокировано Венедиктовой, которая якобы имеет персональные отношения и договоренности с Медведчуком. Говорят, несколько месяцев назад они подписали пакт о ненападении», — написал Таран.

Политолог считает, что в рамках пакта Медведчук — Венедиктова генпрокурор не трогает никого из ОПЗЖ, а те ни при каких обстоятельствах не дают голоса за ее гипотетическую отставку.

«Правда это или нет — трудно сказать», — написал при этом политолог.

Напомним, Владимир Зеленский назвал указ о блокировке «телеканалов Медведчука» эффективным и законным ответом на угрозу национальной безопасности Украины.

При этом Таран отметил, что после громких заявлений всех силовиков и президента, что доказательств достаточно, ГПУ ничего не делает для того, чтобы начать уголовное преследование Козака.

«Поэтому интересно было бы услышать официальный ответ Венедиктовой на простой вопрос: где представление на Козака?» — интересуется Виктор Таран.

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