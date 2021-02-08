Журналисты закрытых Зеленским каналов провели акцию протеста против ограничения свободы слова



8 февраля более 400 журналистов с телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, провели акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Поддержать журналистов пришло более тысячи зрителей телеканалов. Они выстроились в длинную цепь на Парковой аллее, неподалеку от КВЦ «Парковый», где сегодня прошел первый день Форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» с участием президента Зеленского.

В руках журналисты держат плакаты: «Ким Чен Зе», «Зе против правды», «Конец свободы слова», «Не войну, а каналы», а также другие.

Съемочные группы телеканалов попытались зайти на мероприятие, однако их не пустила охрана, мотивируя отказ отсутствием в списках.

В студиях телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK ведущие и съемочные группы появились в эфире с заклеенными ртами, символизируя таким образом ограничение свободы слова в Украине.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов («112 Украина», NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции сроком на пять лет.

Медиахолдинг, в свою очередь, расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Кроме того, сайт информационного агентства 112.ua переехал на новый домен. Сейчас уже работает редирект (перенаправление) со 112.ua на 112ua.tv.

Старый домен у сайта забрали, он был «разделегирован». По сути, владелец домена, сайт телеканала, потерял возможность его администрировать.

Также на новые домены перешли сайты ZIK и NewsOne. Новости ZIK можно читать по адресу — zikua.tv, «112 Украина» — на 112ua.tv, а NewsOne — на newsoneua.tv.

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