СМИ сообщили, сколько платили участникам акции в поддержку «телеканалов Медведчука»

В понедельник, 8 февраля, в Киеве состоялась акция «Свобода без слова» в поддержку трех заблокированных телеканалов. Об особенностях ее организации и проведения сообщило «Суспільне».

Протестующие собрались утром под конференц-центром «Парковый», где с участием президента Владимира Зеленского проходил форум по вопросам коронавируса.

Журналисты выяснили, что участников акции набирали в Telegram за 200−400 грн. Сбор был назначен возле метро «Дарница». Причем эти люди не работают на телеканалах.

«Думаю, 400 гривен за несколько часов — это нормально», — сказал один из участников акции.

Набранных таким образом «протестующих» предупредили, чтобы они назывались сотрудниками любого из телеканалов и больше ничего не говорили на камеру.

Ранее сообщалось, что съемочные группы попытались зайти на форум, в котором участвовал Зеленский.

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