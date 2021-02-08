27.63 / 27.85 33.09 / 33.48
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

СМИ сообщили, сколько платили участникам акции в поддержку «телеканалов Медведчука»

19:35 8 февраля 2021
Акция

В понедельник, 8 февраля, в Киеве состоялась акция «Свобода без слова» в поддержку трех заблокированных телеканалов. Об особенностях ее организации и проведения сообщило «Суспільне».

Протестующие собрались утром под конференц-центром «Парковый», где с участием президента Владимира Зеленского проходил форум по вопросам коронавируса.

Журналисты выяснили, что участников акции набирали в Telegram за 200−400 грн. Сбор был назначен возле метро «Дарница». Причем эти люди не работают на телеканалах.

«Думаю, 400 гривен за несколько часов — это нормально», — сказал один из участников акции.

Набранных таким образом «протестующих» предупредили, чтобы они назывались сотрудниками любого из телеканалов и больше ничего не говорили на камеру.

Ранее сообщалось, что съемочные группы попытались зайти на форум, в котором участвовал Зеленский.

200

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Доменика Ющенко

Внучка Ющенко после провала на шоу «Голос країни» сделала заявление

Алла Пугачева

"Любимая загорает": Галкин тайком снял похудевшую Пугачеву в купальнике

Тина Кароль

«Я буду плакать»: Тина Кароль ответила оскандалившейся Оле Поляковой

Алла Пугачева и Максим Галкин

Жизнь до Аллы: стало известно, за кем ухаживал Максим Галкин в молодости

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер