Жену Кирилла Тимошенко впечатлила придушенная подушкой голая женщина

Супруга заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко Алена поделилась в соцсети впечатлениями от выставки современного искусства во Львове.

По словам женщины, она провела три часа в локации с незабываемой атмосферой, откуда не хочется уходить, и теперь впечатлений хватит на половину жизни.

На выставке представлены полотна художниц, наших современниц. Во время обсуждения картины, где лицо обнаженной женщины накрыто подушкой, почему-то звучит диалог, не имеющий отношения к данному изображению.

«Львов — „удивил, значит победил“», — написала супруга Тимошенко.

Известно, что жена Тимошенко руководит частной киношколой для детей и взрослых на базе студии Film.ua.

Имя Кирилла Тимошенко часто вспоминают СМИ, когда идет речь о «Большой стройке». В начале года появилась новость о том, что чиновник приобрел загородное поместье под Киевом стоимостью приблизительно 10 миллионов гривен.

Фото Instagram/timoshenko_alyona

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