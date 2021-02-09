Жену Кирилла Тимошенко впечатлила придушенная подушкой голая женщина
Супруга заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко Алена поделилась в соцсети впечатлениями от выставки современного искусства во Львове.
По словам женщины, она провела три часа в локации с незабываемой атмосферой, откуда не хочется уходить, и теперь впечатлений хватит на половину жизни.
На выставке представлены полотна художниц, наших современниц. Во время обсуждения картины, где лицо обнаженной женщины накрыто подушкой, почему-то звучит диалог, не имеющий отношения к данному изображению.
«Львов — „удивил, значит победил“», — написала супруга Тимошенко.
Известно, что жена Тимошенко руководит частной киношколой для детей и взрослых на базе студии Film.ua.
Имя Кирилла Тимошенко часто вспоминают СМИ, когда идет речь о «Большой стройке». В начале года появилась новость о том, что чиновник приобрел загородное поместье под Киевом стоимостью приблизительно 10 миллионов гривен.
Фото Instagram/timoshenko_alyona447
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