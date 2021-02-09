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Политика

Эксперт засомневался в инструментариях власти относительно пророссийских телеканалов

13:06 9 февраля 2021
Сергей Костинский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Существует много сомнений относительно тех методов, которые сегодня применяются действующей властью в отношении пророссийских телеканалов в Украине. Об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в 2015—2020 гг. Сергей Костинский в эфире «Прямого».

«Я, безусловно, приветствую ход мыслей Владимира Зеленского и его команды… Я не видел этой работы в течение двух лет. Увидел начало сейчас, и я надеюсь на продолжение этой работы. Но у меня есть много сомнений относительно тех методов, которые сегодня применяются. Дело в том, что санкции СНБО — это такой инструмент, который может быть использован только один раз. Если рано или поздно в Верховном суде или Европейском суде по правам человека это решение будет опровергнуто и господин Медведчук получит положительное решение Европейского суда в свою пользу, то СНБО больше не сможет, в том числе по политическим мотивам, принимать подобные решения ни против телеканалов Медведчука, ни против других российских телеканалов», — сказал Костинский.

По его мнению, такие инструменты должны использоваться как крайняя мера с пониманием того, что необходимо подготовить очень серьезную правовую позицию.

«Сейчас я вижу, что те ответственные органы государственной власти, регулирующие органы, которые в первую очередь должны быть задействованы для того, чтобы навести порядок в информационной сфере, они не отработали свой адженд. И, соответственно, не было либо политической воли, либо они были некомпетентны, либо… я не знаю, что это было. И когда задействуется последний инструмент для того, чтобы прекратить всю эту работу, я вижу, что это конъюнктура, политическая конъюнктура. Изменилась, например, Администрация президента США. Я думаю, что это может быть один из факторов, когда нужно понравиться новому президенту США», — добавил Костинский.

По его мнению, может быть наслоение многих факторов, в том числе и сговор с частью команды ОПЗЖ для того, чтобы отдать предпочтение кому-то из конкурентов Медведчука.

«Нанесен удар якобы по империи Медведчука. Но, я утверждаю, это решение не представляет проблемы для Медведчука. Второе, проблема гораздо шире. Телеканалов, осуществляющих пророссийское вещание, гораздо больше. И вопрос, будут ли задействованы какие-то инструменты», — отметил Костинский.

Напомним, 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и контролируемых им телеканалов «112-Украина», NewsOne, ZIK — «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор,» «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «112-ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Ранее Британия и Канада поддержали применение властями Украины санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и трех телеканалов.

Кроме того, в СНБО заявили, что решение по санкциям против пророссийских телеканалов отменить невозможно.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал телеканалы, против которых ввели санкции, иностранной пропагандистской машиной.

В Евросоюзе «неофициально» одобрили введенные указом президента Владимира Зеленского санкции СНБО в отношении трех телеканалов, а Литва и Эстония поддержали санкции против пророссийских телеканалов в Украине. ОБСЕ имеет отдельное мнение.


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