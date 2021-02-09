Противостояние властей с журналистами чревато новыми проблемами. Об этом пишет в блоге на сайте From-ua политический эксперт Александр Кочетков, комментируя указ президента Владимира Зеленского о введении санкций в отношении трех телеканалов и их владельца.

По мнению Кочеткова, президентский указ «чрезвычайно уязвим», поскольку власть рискует проиграть спор в судах.

«По форме принятия этого решения (речь об указе о введении санкций. — Авт.) оно выглядит чрезвычайно уязвимым, и вполне можно предположить оспаривание в судах, тогда ситуация ухудшится для Офиса президента, потому что они не будут выполнять решение суда о возобновлении вещания, а это уже полное противостояние. То есть мы попадаем в водоворот, затягивающий нас в воронку неправовых решений с непонятными последствиями», — написал Кочетков.

По мнению Кочеткова, атака на телеканалы на самом деле направлена против Виктора Медведчука и его политической силы — партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Главное в том, что подобные уязвимые с точки зрения юрисдикции решения могут дать обратный результат и привести в конечном итоге к усилению Медведчука и его политической силы, против которых они и были направлены. Подобные судьбоносные решения должны принимать чрезвычайно грамотные, последовательные и системные люди», — отметил эксперт.

Анализируя варианты развития дальнейших событий, Кочетков вспомнил о проигрыше Леонида Кравчука на президентских выборах 1994 года вскоре после закрытия телеканала «Гравис».

«Обратите внимание: последний раз канал закрывали в 1994 году во время избирательной кампании Кучма — Кравчук. Тогда был закрыт канал „Гравис“. Кравчук с треском проиграл после такого поступка, и к власти пришел Кучма. После этого больше каналов не закрывали: забирали лицензию, делали предупреждения, но закрыть канал, еще и несколько за день сразу, такого в истории Украины еще не было. Шаг чрезвычайно смелый, рискованный и с гарантированными далекоидущими последствиями», — прогнозирует эксперт.

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