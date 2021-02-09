Законопроект 4607, который предусматривает закрепление в Бюджетном кодексе положения о предоставлении государственной поддержки всеукраинским общественным объединениям людей с инвалидностью, среди которых Украинское общество глухих (УТОГ) и Украинское общество слепых (УТОС), не учитывает интересы остальных общественных организаций (ОО) людей с инвалидностью. Об этом написал политический эксперт Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook.

«Если раньше финансирование выделялось отдельной строчкой в бюджете на следующий год, теперь все это хотят „зацементировать“ и финансирование должно выделяться ежегодно без всякого обсуждения. И ни слова о конкурсном финансировании. То есть фактически все другие организации могут просто лишить государственной поддержки», — написал эксперт.

Владимир Цыбулько напомнил, что в Украине из года в год финансовую поддержку из государственного бюджета получали несколько «избранных» общественных организаций людей с инвалидностью и только в 2020 году сотни других ОО добились перехода к конкурсной системе государственной поддержки, когда финансирование дается не на «название организации», а на конкретный проект.

«Они говорили: „Ребята, мы тоже занимаемся проблемами инвалидов и имеем собственные крутые и современные проекты, которые помогут решить многие вопросы. Давайте не „меряться размерами“, а начнем доказывать, кто может реально принести пользу…“ То есть ты должен доказать, что твой проект реально полезен, показать, на что пойдут деньги налогоплательщиков, и чрезвычайно важно — отчитаться за каждую копейку», — отметил эксперт.

Владимир Цыбулько подчеркивает, что даже когда в 2020 году конкурсный механизм начали вводить с 90 млн грн, предусмотренных в госбюджете на поддержку ОО лиц с инвалидностью, около 80% были распределены между УТОГ, УТОС и Нацассамблеей людей с инвалидностью и только 14 млн грн — на конкурсе.

«С этого года, несмотря на все жалобы на несправедливость от УТОГ и УТОС, наконец государство полностью перешло на конкурсное финансирование. И тут вдруг мы получаем этот же законопроект 4607. Что он предусматривает? Во-первых, фактическое возвращение „избранных“ организаций людей с инвалидностью. Там четко записано: государственное финансирование получают только ВСЕУКРАИНСКИЕ общественные организации», — подчеркивает он.

Эксперт напомнил, что в Украине очень немного ОО людей с инвалидностью со статусом «всеукраинских», ибо наличие или отсутствие такого статуса никоим образом не влияет на способность организации приносить пользу людям в любом уголке страны.

«Но если у вас не будет достаточного количества отделений, которые на самом деле де-факто могут ничего не делать, такой статус вы не получите», — пишет Владимир Цыбулько

Он также обращает внимание на то, что из более чем 20 человек, которые указаны среди авторов документа, только один — член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, а остальные не имеют никакого отношения к соцполитике.

«Главным комитетом для законопроекта назначен бюджетный, а не соцполитики. То есть даже по формальным признакам видно, что его пытаются дистанцировать от всех людей и органов, которые разбираются в этих вопросах и отстаивали введение конкурсного механизма. А если говорить прямо: видно, что тех, кто стоит за законопроектом, больше интересуют деньги, чем социальные вопросы», — считает эксперт.

По мнению Владимира Цыбулько, если лоббисты законопроекта 4607 действительно заботятся о членах УТОГ, УТОС и других подобных организаций и об обеспечении прав людей с инвалидностью в общем, они должны были бы помогать организациям становиться более эффективными и прозрачными, чтобы они могли сами себя обеспечивать, а не создавать преференциальные условия для одних и дискриминационные — для других.

Фото Pixabay

45

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter