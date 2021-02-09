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Политика

«Это произвол власти»: Медведчук о санкциях к нардепу Тарасу Козаку и телеканалам

18:43 9 февраля 2021
Виктор Медведчук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Незаконное введение санкций по отношению к каналам «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против гражданина Украины, народного депутата Тараса Козака является произволом власти. Все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны. Такое заявление сделал председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, передает пресс-служба партии.

«Решением СНБО, введенным в действие указом президента от 2 февраля 2021 года № 43/2021, к юридическим лицам-резидентам применена санкция в виде „прекращения предоставления услуг по ретрансляции“ (пункт 6 Приложения 2), которая отсутствует в нормах действующего Закона Украины „О санкциях“, так как была исключена из проекта при принятии его во втором чтении», — заявил Медведчук.

Политик напомнил, что другие санкции также противоречат закону, о чем в свое время заявлял Арсений Яценюк во время голосования по этому закону: «В том случае, если есть угроза национальной безопасности украинского государства, глава украинского государства через Совет национальной безопасности и обороны будет иметь право вводить ряд санкций наподобие тех, которые вводятся нашими западными партнерами — странами ЕС, США и «Большой семерки».

Парламентарий напомнил, что закон исключает из перечня санкций ограничение и прекращение предоставления услуг почтовой связи, запрет и ограничение теле- и радиотрансляции, ограничение или прекращение деятельности средств массовой информации: «Именно в этой редакции закон был принят».

По его словам, применение санкций к гражданину Украины Тарасу Козаку противоречит не только Конституции, действующему законодательству, но и самому закону.

«Более того, отключение трансляции телеканалов производилось 2 февраля, а Указ президента вступил в силу 4 февраля. И все направленные на блокирование телеканалов действия, которые производились в течение этих двух дней, являются совершенно незаконными, а их непосредственные исполнители должны понести ответственность в порядке, установленном законом», — подчеркнул Медведчук.

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