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Политика

У Зеленского рассказали о попытках договориться с Медведчуком

20:49 9 февраля 2021
зеленский медведчук

После блокирования трех телеканалов, которые считаются близкими к депутату Виктору Медведчуку, поползли слухи, что радикальному решению предшествовали неоднократные попытки команды Зеленского договориться с нардепом. В Офисе президента такие предположения опровергли.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что диалога с Медведчуком не было. «Каких-то переговоров с господином Медведчуком не было точно. И я вам это гарантирую», — заявил Тимошенко в эфире Радио НВ. Чиновник также опроверг, что команда Зеленского планирует создать собственную сеть телеканалов.

В то же время НВ, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что якобы команда Зеленского через Кирилла Тимошенко пытается договориться с тремя телеканалами, чтобы те не критиковали главу государства и выпускали в эфир лишь удобных для Банковой спикеров. По информации источника, стороны якобы пришли к соглашению.

Напомним, 2 февраля стало известно, что против трех украинских телеканалов — 112 Украина, ZIK и NewsONE — были введены санкции. Политэксперт Александр Кочетков опасается, что это решение президента будет легко оспорено в судах, и телеканалы захотят вернуться в эфир, а Офис президента встанет перед сложной политической дилеммой.

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