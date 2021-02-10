Двойники: Шмыгаль поразил своим сходством с президентом Евросовета

После того, как украинский премьер-министр Денис Шмыгаль появился в компании президента Европейского совета Шарля Мишеля, соцсети заполонили шутки про клонов, двойников и братьев-близнецов, разлученных в детстве. Причиной стало необычайное сходство между двумя политиками.

Сам Шмыгаль тоже оценил юмор ситуации. Он назвал Мишеля личностью, «схожей по духу». Премьеру ответили, что насчет духовного родства уверенности нет, а вот внешнее сходство просто бросается в глаза.

Журналист Сергей Сидоренко говорит, что еще в 2020 году заметил поразительное сходство Шмыгаля и Мишеля. Усиливается эффект, если оба политдеятеля в маске. Но иллюзии рассеиваются после того, как кто-либо из «братьев по духу» начинает говорить.

Напомним, бывший бельгийский премьер-министр, а сейчас президент Евросовета Шарль Мишель и раньше встречался с украинскими политиками, но юмористический эффект произвело только появление рядом с Денисом Шмыгалем. Мишель и Шмыгаль ровесники, оба родились в 1975 году, что дало новую почву для шуток о братьях-близнецах.

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