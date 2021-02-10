Зеленский подыскал замену Разумкову

Из-за политических амбиций спикера парламента Дмитрия Разумкова президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть на его месте другого человека — вице-спикера Руслана Стефанчука.

Об этом сообщает «Украинская правда» и уточняет, что Разумков пытается не зависеть от Банковой, что не нравится Офису президента.

Однако, как утверждает издание, для карьерного роста Стефанчуку не хватает «медийности», да и форсировать смену спикера пока что не будут. Ведь для смены руководства Верховной Рады нужно не только найти голоса, но и объяснить, что «не так» с действующим председателем ВР.

По словам информированных источников, для продвижения вице-спикера и работы над неутешительной для Зеленского социологией были созданы специальные «тройки», которые занимаются различными сферами. Модерировать их работу должен Стефанчук для формирования образа «государственника».

«Тройки» — около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы Офиса президента. Перед ними поставлена задача составить планы и написать законы под «программу президента».

Один из представителей Кабмина пояснил: «Есть экономическая „тройка“, финансовая, налоговая и так далее. Вот сколько комитетов в Раде, столько примерно и „троек“. На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского, что именно туда записать, и когда это можно провести через комитеты и Раду».

Дмитрий Разумков к этому процессу не привлекался.

Напомним, что спикер парламента, комментируя решение СНБО о блокировке «каналов Медведчука» и введение его в действие президентским указом, заявил, что сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не введения санкций.

Фото с сайта Офиса президента.

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