«Это ужас»: Комаровский заподозрил неладное с Зеленским

Педиатр Евгений Комаровский, ранее симпатизировавший Владимиру Зеленскому, теперь вынужден признать, что его кумир оказался очень далеким от своего экранного персонажа, «народного президента Голобородько». В интервью изданию «Гордон» Комаровский высказал мнение, что Зеленским управляют некие силы, шантажируя компроматом, и именно этим объясняются нелогичные политические шаги президента.

По словам Комаровского, у него есть только такое объяснение метаморфозам, случившимся с Зеленским. «Сохранил в этой стране все, что эту страну разрушает: тотальную коррупцию… Медицину нищенскую… Постоянное вливание денег в какую-то дебильную пропаганду и так далее. Это ужас. Я вообще этого не понимаю», — признает врач.

«Это не Голобородько», — вынужденно соглашается Комаровский. По его словам, сильную президентскую вертикаль Зеленский так и не смог продемонстрировать, в отличие от своего экранного героя. Эту нерешительность президента Комаровский не отрицает, но готов понять. «Владимир Александрович ведет себя так не потому, что ему так хочется вести, а потому, что он не может иначе», — подытожил Комаровский.

Напомним, перед вторым туром выборов президента в 2019 году Зеленский привлек Комаровского в свою команду. Теперь, уже в статусе экс-советника, Комаровский настаивает, что Зеленскому все еще нужен в администрации квалифицированный эксперт по медицине.

Фото uakomar/Facebook

479

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter