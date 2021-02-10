Сева Новгородцев призвал украинские власти отказаться от репрессивных методов влияния на СМИ

Международный обозреватель, известный радиожурналист Сева Новгородцев поддержал совместную акцию протеста телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK «Свобода без слова», назвав их закрытие из-за введения санкций в отношении владельца каналов грубым вмешательством власти в работу журналистов.

Аргументируя свою точку зрения, Сева Новгородцев, которого цитирует сайт «Голос», сказал: «За 40 лет жизни в Англии я привык, что все делается на основании претензий, которые были рассмотрены в суде, и суд вынес решение. Поскольку суд является основополагающим и законополагающим объектом».

Как известно, в истории с телеканалами, принадлежащими нардепу Тарасу Козаку, судебных разбирательств не было. Поэтому Новгородцев поддержал протест журналистов, заявив, что «закрытие каналов было не совсем юридически обоснованным, поскольку суды в этом не участвовали». Радиоведущий считает, что власти вредят репрессивные методы влияния на СМИ и призвал официальный Киев от них отказаться.

«Шаг этот неконструктивный. Если были у властных инстанций претензии (к работе телеканалов. — Авт.), они должны были предъявлять их одна за другой и таким образом выравнивать процесс. Конфликты надо разрешать, а не углублять», — цитирует «Голос» Новгородцева.

По его мнению, для цивилизованного и демократического государства недопустимо столь грубо нарушать нормы права и демократии.

«Украина всегда гордилась тем, что избавилась от советского прошлого и стала свободным, демократическим государством, — напомнил Новгородцев. — Но, дорогая Украина! Если ты свободное, демократическое государство, то и веди себя как свободное, демократическое государство. Выражай свою поддержку журналистам!»

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