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Политика

«Доказательств нет»: Тарас Козак о закрытии телеканалов

15:35 10 февраля 2021
Тарас Козак
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Народный депутат, член политсовета партии ОПЗЖ Тарас Козак и владелец трех украинских телеканалов по поводу введенных против него санкций заявил, что они основаны на недостоверной информации. В комментарии «Стране» нардеп сообщил, что формальным основанием для введения санкций стал якобы вброс на российских телеграм-каналах информации о его угольном бизнесе на временно оккупированных территориях Донбасса.

«У меня нет никаких отношений с „ДНР/ЛНР“. Мои компании никогда не торговали с ними. Пусть докажут и покажут», — говорит Козак. По его словам, «кто-то где-то что-то вбросил на анонимные телеграм-каналы и все».

Тарас Козак также заявил, что его адвокаты написали запросы, чтобы узнать основания для введения санкций, однако ни одного ответа пока не получили.

«Мы будем действовать в правовом поле. Рано или поздно кто-то будет отвечать за эти незаконные решения. Не может такого быть, чтобы просто взяли и росчерком пера уничтожили три канала, не имея ни единого доказательства», — сказал Козак в комментарии изданию «Страна».

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата Тараса Козака, вследствие чего были закрыты три телеканала, принадлежащие ему.

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