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Политика

Геннадий Москаль прокомментировал закрытие «телеканалов Медведчука»

17:49 10 февраля 2021
Геннадий Москаль
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против трех телеканалов, принадлежащих нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, якобы из-за личной неприязни к депутату Медведчуку, которого называют их реальным собственником. Такое мнение озвучил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады Геннадий Москаль в эфире телеканала «Наш».

По словам Москаля, последней каплей якобы стала история с передачей Украине пяти женщин, отбывающих срок в «ДНР».

«Я буквально вчера встретил одного из администрации (речь об Офисе президента. — Авт.) и говорю: «Слушай, а откуда вообще взялось это экстренное закрытие трех каналов, пикетирование «НАШего» канала и так далее». Он говорит: «А что, ты не понимаешь?» Я говорю: «Нет». — «Ненависть к Медведчуку личная Ермака и Зеленского за то, что ему поручили девятерых вернуть», — процитировал разговор Геннадий Москаль.

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