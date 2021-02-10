«Слуги народа» выставят силача Вирастюка на довыборах в Раду на Ивано-Франковщине, — СМИ

Партия «Слуга народа» готовится выдвинуть кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области спортсмена-тяжеловеса Василия Вирастюка. По данным ресурса lb.ua, выдвижение состоится на съезде партии 11 февраля.

Ранее о намерении баллотироваться в депутаты по этому же округу заявили волонтер Маруся Звиробий (выдвинута партией «Европейская солидарность»), экс-директор курорта «Буковель» Александр Шевченко (кандитат партии «За майбутнє») и Руслан Кошулинский (ВО «Свобода»).

Довыборы в парламент состоятся 28 марта 2021 года.

Они были назначены после того, как бывший нардеп от этого округа Зиновий Андрийович сложил полномочия, став городским головой Надвирной (Ивано-Франковская область).

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Вирастюк признался, что уже три года является почетным пенсионером в Федерации стронгменов Украины.

Фото Теленеделя

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter