Добкин почувствовал себя Трампом

Нацелившийся на пост мэра Харькова Михаил Добкин обнаружил свое сходство с экс-президентом США Дональдом Трампом — оказывается, они оба пострадали в Twitter за «борьбу с Соросом и его соросятами».

Так, недавно Добкину закрыли в соцсети основной аккаунт, а когда он открыл новый, его снова «забанили» за нарушение правил Twitter.

«Но никакой бан тебе не страшен, если борешься за свободу слова, демократию и верховенство права! Перехожу к партизанской войне за право человека на жизнь в Украине без Сороса и его «соросят», — прокомментировал политик инцидент уже в Telegram.

А тем временем дочь Добкина Алла продолжает открывать в себе новые таланты — теперь она стала звездой и на боксерском ринге.



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