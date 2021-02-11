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Политика

«Скомпрометирована»: нардеп Федина поссорилась с певцом Положинским из-за Вирастюка

11:26 11 февраля 2021
София Федина

Намерение партии «Слуга народа» выдвинуть кандидатом в народные депутаты на округе № 87 в Ивано-Франковской области спортсмена-тяжеловеса Василия Вирастюка вызвало громкий скандал в сети.

Его спровоцировала действующий нардеп от «Европейской солидарности» София Федина, которая задала в Facebook риторический вопрос «И надо это Вирастюку?».

Одним из первых ей ответил музыкант Александр Положинский, репликой «Тебе же надо было».

После этого Положинскому начали писать как сторонники, так и противники Вирастюка и Федины. Справедливости ради, сначала он даже пытался им отвечать, однако затем сделал вывод, что это бесполезно, написав лишь, что выступает против ненависти и брани, и заявив, что для него оппонент теперь — скомпроментирована.

Отметим, что конкурентом Вирастюка на выборах в этом округе будет подруга Софии Федины — Маруся Звиробий.

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