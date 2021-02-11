Сергея Стерненко восхитил жест побившего Ломаченко американца Лопеса
Одесский активист Сергей Стерненко выложил в сеть видео с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом, который после победы поблагодарил украинских фанатов, сказав «Слава Украине», и вспомнил о проигравшем американцу украинском боксере.
Небольшой ролик он разместил в своем микроблоге в Twitter, посетовав, что проигравший Лопесу Василий Ломаченко лишь постил «видео, которые восхваляют российских оккупантов и говорил, что эти оккупанты его братья».
Чемпіон з боксу Лопес, який побив проросійського Ломаченка, подякував українським фанатам та сказав «слава Україні».— Сергій Стерненко (@sternenko) February 11, 2021
Ломаченко ж, будучи українцем за паспортом, зміг тільки постити відео, які возвеличують російських окупантів та казати, що ці окупанти це його брати. pic.twitter.com/1FpKXwqxmV
Напомним, что бой между Ломаченко и Лопесом состоялся в ночь на 18 октября 2020 года в гранд-отеле и казино MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Фото Теофимо Лопеса из социальных сетей.67
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