Сергея Стерненко восхитил жест побившего Ломаченко американца Лопеса

Одесский активист Сергей Стерненко выложил в сеть видео с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом, который после победы поблагодарил украинских фанатов, сказав «Слава Украине», и вспомнил о проигравшем американцу украинском боксере.

Небольшой ролик он разместил в своем микроблоге в Twitter, посетовав, что проигравший Лопесу Василий Ломаченко лишь постил «видео, которые восхваляют российских оккупантов и говорил, что эти оккупанты его братья».

Чемпіон з боксу Лопес, який побив проросійського Ломаченка, подякував українським фанатам та сказав «слава Україні».



Ломаченко ж, будучи українцем за паспортом, зміг тільки постити відео, які возвеличують російських окупантів та казати, що ці окупанти це його брати. pic.twitter.com/1FpKXwqxmV — Сергій Стерненко (@sternenko) February 11, 2021

Напомним, что бой между Ломаченко и Лопесом состоялся в ночь на 18 октября 2020 года в гранд-отеле и казино MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Фото Теофимо Лопеса из социальных сетей.

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