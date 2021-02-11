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Политика

Сергея Стерненко восхитил жест побившего Ломаченко американца Лопеса

11:59 11 февраля 2021
Теофимо Лопес

Одесский активист Сергей Стерненко выложил в сеть видео с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом, который после победы поблагодарил украинских фанатов, сказав «Слава Украине», и вспомнил о проигравшем американцу украинском боксере.

Небольшой ролик он разместил в своем микроблоге в Twitter, посетовав, что проигравший Лопесу Василий Ломаченко лишь постил «видео, которые восхваляют российских оккупантов и говорил, что эти оккупанты его братья».

Напомним, что бой между Ломаченко и Лопесом состоялся в ночь на 18 октября 2020 года в гранд-отеле и казино MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Фото Теофимо Лопеса из социальных сетей.

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