«Это создает опасный прецедент»: Сергей Лямец просит опубликовать правовую позицию власти

Журналист Сергей Лямец, который недавно стал одним из секретарей Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), прокомментировал закрытие «каналов Медведчука».

«В данный момент я считаю своим долгом остановить попытки власти протолкнуть репрессивный закон „О медиа“. Власть оправдывает свое желание подмять закон и ввести цензуру тем, что борется с российской агрессией. Но это манипуляция. Борьба борьбой, а законность — законностью. Свобода слова гарантирована Конституцией и является неотъемлемым правом каждого жителя Украины», — написал Лямец на своей странице в Facebook.

По его словам, именно по этой причине (а не потому, что ему и его коллегам нравится Медведчук. — Авт) он осуждает факт закрытия трех телевизионных каналов без суда и опубликованных доказательств.

«Это создает очень опасный прецедент. Имею основания предположить, что власть обманула доверие и ввела в заблуждение официальных представителей США и Европы, точно так же не предоставив им никаких доказательств своей безупречной правовой позиции», — сказал журналист.

Лямец потребовал опубликовать данные, на основании которых каналы были закрыты.

«Если эти доказательства действительно столь „железобетонны“, я лично поддержу закрытие каналов. Но факты должны быть открыты. После псевдопокушения на Бабченко, после псевдопокушения одного сотрудника СБУ на другого, после провала расследования дела Майдана, после позорного развала дела Шеремета власти нет доверия ни на секунду. Свой лимит доверия она исчерпала собственными непоследовательными действиями… Покажите доказательства — и закрывайте на здоровье. Любое СМИ в Украине можно закрыть только по решению суда на основе предоставленных доказательств», — подчеркнул журналист.

Он подчеркнул, что позиция НСЖУ направлена на защиту каждого СМИ и каждого журналиста.

«Наша позиция очень прозрачна и логична. Если сейчас пропустить этот эпизод, завтра возникнет опасный прецедент… Мы не против наказания за вражескую пропаганду, но исключительно после того, как факты пропаганды опубличены и доказаны. Мы признаем тот факт, что у членов НСЖУ есть разные мнения по поводу произошедшего закрытия каналов. По нашему мнению, это лишь подтверждает демократичность объединения. Реальную демократичность, а не мнимое единство во имя сохранения власти или единство во имя освоения гранта. Также мы совместно заявили, что Медведчука лично не поддерживаем, как не поддерживаем любые факты агрессии против Украины», — резюмировал Лямец.

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