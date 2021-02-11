«Открытый и приятный человек»: «Слуга народа» официально выдвинула Вирастюка на довыборы в Раду

В четверг, 11 февраля, на своем съезде партия «Слуга народа» выдвинула спортсмена-тяжеловеса Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в Ивано-Франковской области (округ № 87).

Об этом сообщила заместитель главы парламентской фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Нардеп напомнила, что Вирастюк родился и вырос в Киеве. Его знают как самого сильного человека мира. Василий Вирастюк возглавляет тренерский состав Invictus Games: Team Ukraine и занимается реабилитацией ветеранов. Будучи нардепом он сможет помогать им на государственном уровне.

«Это истинный патриот, который много помогает украинской армии, очень открытый и приятный человек, с большим желанием и вдохновением работать для своей страны!», — пишет Кравчук.

Напомним, Василий Вирастюк неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, обладатель титула «Самый сильный человек мира» 2004 года. Он также снимается в кино и шоу-проектах. На известие о том, что тяжеловес идет в депутаты, по-разному отреагировали в политической и музыкальной среде.

Фото sport.bigmir.net/

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