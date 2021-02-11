Американский Barron’s перепечатал заявление Медведчука о незаконном запрете телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание трех украинских телеканалов. По словам главы государства, данный указ был подписан с целью пресечения кремлевской пропаганды. Об этом 3 февраля сообщил американский еженедельник Barron's, выпускаемый Dow Jones & Company.

«Кремль осудил запрет, а посольство США в Киеве высоко оценило этот шаг, который, считают в посольстве, поможет „противодействовать злонамеренному влиянию России“. Запрет вступил в силу рано утром в среду после того, как Зеленский издал указ о введении санкций против народного депутата Украины Тараса Козака и восьми его компаний, включая три телеканала», — информирует своих читателей еженедельник.

Как отмечается в публикации, принятом поздно вечером во вторник (2 февраля. — Авт.) постановлении, не упоминается причина запрета, но Зеленский позже написал в Twitter: «Санкции — это трудное решение. Украина решительно поддерживает #FreedomOfSpeech. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором».

Barron's уточняет, что запрещенные телеканалы выступили против политических репрессий в отношении неугодных СМИ.

«Ситуация в стране не улучшится, если Зеленский закроет „нежелательные“ каналы», — цитирует их совместное заявление Barron's.

Медведчук заявил журналистам, что запрет незаконен. Он сказал, что, «согласно украинскому законодательству, санкции не могут применяться к украинским гражданам и компаниям», сообщает информационный ресурс, добавляя, что «Зеленский» пришел к власти в 2019 году с обещаниями прекратить войну на востоке Украины, однако его неспособность быстро выполнить это обязательство привела к падению его рейтингов и рейтингов правящей партии".



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