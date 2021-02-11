СМИ выяснили, кто давил на министра Малюську принять сторону людей, пытющихся захватить «Столичный»

Министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook признался, что на него оказывал давление некий «вип» с требованием принять сторону застройщицы Молчановой и ее бизнес-партнера Раймондаса Туменаса (владеет в Украине также сетью супермаркетов «Новус». — Авт.), пытающихся отобрать рынок «Столичный» у его законных владельцев. Об этом сообщает издание OBOZREVATEL в своем расследовании «Коля Оболонский? OBOZREVATEL выяснял, кто заставлял министра Малюську встать на сторону рейдеров «Столичного».

Журналисты напомнили, что 9 февраля Малюська впервые высказался по поводу обвинений в свой адрес в том, что он якобы покрывает рейдеров «Столичного».

«Именно в этом главу Минюста обвиняли организаторы регулярных пикетов под министерством, представляющиеся активистами „Правого сектора“, и фактически требовали отмены законного решения Офиса противодействия рейдерству по рынку „Столичный“. Впрочем, причиной, заставившей министра прервать молчание, стали не эти пикеты, а то, что „активисты“ вечером 9 февраля приехали к дому Малюськи, где находились его жена и дети, жгли файеры у ворот и скандировали лозунги с нецензурной бранью», — говорится в материале.

Издание отмечает, что пикетчики де-факто вмешались в спор, который происходит между двумя совладельцами рынка «Столичный» — мажоритарным акционером этого предприятия, бизнесменом Александром Стельмахом (77,5% акций) и миноритарным акционером, владелицей крупной строительной компании «Столица Групп» Владой Молчановой (22,55% акций), выступая именно на стороне последней. В частности, после того, как Офис противодействия рейдерству принял решение, которым отменил внесенные в реестр прав собственности изменения, в результате которых фирма «Спецстрой-Монолит», афиллированная с Молчановой, якобы по ипотечному договору завладела имуществом рынка «Столичный» стоимостью более 300 млн грн.

Как сообщил Малюська на своей странице в соцсети, ОПР дважды отменял незаконное внесение изменений в реестр права собственности в пользу Молчановой и Туменаса. Он напомнил, что первая попытка компаниями Молчановой захватить павильон «Овощи-Фрукты» состоялась 14 декабря 2020 года, вторая — 17 декабря. А 18 декабря изменения были отменены Офисом противодействия рейдерству, который позже также отменил и третью схему захвата павильона.

«В своем посте Малюська вспоминает, что к нему несколько раз подсылали некую «вип-персону», которая благодаря своему статусу пыталась уговорить министра и его коллег прекратить обращать внимание на незаконные регистрационные действия в стиле бесчинства начала 1990-х. Фамилию этой загадочной «вип-персоны Малюська не назвал», — отмечается в публикации.

Однако OBOZREVATEL, проанализировав всю информацию по противостоянию вокруг «Столичного», пришел к выводу, что давить на министра, с высокой долей вероятности, мог народный депутат от «Слуги народа», владелец ресторана «Велюр» Николай Тищенко.

«Именно он, по данным ряда не связанных между собой источников, якобы помогает Молчановой «рейдерить» крупнейший рынок сельскохозяйственной продукции в Украине и требовал у Малюськи не отменять противозаконные действия «черных регистраторов», — сообщают журналисты.

Издание обратилось в правоохранительные и антикоррупционные структуры Украины с требованием навести порядок в стране и «остановить тревожную практику, когда рейдеры, нарушая все возможные законы, пытаются „отжимать“ бизнес с помощью „черных регистраторов“, физических налетов, давления проплаченных активистов и лоббистов с депутатским мандатом».

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