СМИ выясняли, кто стоит за протестными акциями в НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро с самого создания регулярно подвергается критике. На этот раз — со стороны активистов, обвиняющих НАБУ в бездействии. 9 февраля они вышли на митинг из-за того, что детективы якобы не обращают внимания на преступления в сфере градостроительства и ни одного уголовного дела против «строительной мафии» до сих пор нет. Среди митингующих был замечен бывший чиновник Киевской городской государственной администрации, эксперт градостроительства Виктор Глеба, который в последнее время пишет о застройках в Facebook и снимает видеоблоги. Недавно Глеба сам попал в скандал. Об этом сообщает Espreso.tv.

Как пишут СМИ, активист получает перечисления на банковскую карточку, данные с которой в нарушение закона слили в публичный доступ. Сам Глеба объясняет получение средств необходимостью покрывать расходы на командировки, а также благотворительными пожертвованиями.

«У меня есть благотворительная деятельность. Я перечислял на издательскую деятельность, я готовил государственные строительные нормы. Я просил поддержки у людей, которые заинтересованы в том, чтобы были написаны правильные документы. И они говорят, пусть в виде благотворительности. Там были перерасчеты, может, человек 10−15 за два года сделали такие услуги (переводы. — Авт.)», — пояснил Виктор Глеба и добавил, что обратился из-за утечки данных в полицию.

После того как митинг с участием блогера завершается, возле НАБУ разворачивается уже другая акция, как отмечает Espreso.tv, на этот раз против самого Глебы: «На пороге здания люди с плакатами: «Внимание! Спонсор акции Столар».

В сотрудничестве с депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадимом Столаром Глебу подозревает политолог Владимир Макаровский. В частности, Макаровский на своей странице в соцсети написал следующее: «Вчера под НАБУ состоялась акция псевдоактивистив, которые требовали наказать коррупционных застройщиков. Примечательно, что возглавлял этот протест эксперт по градостроительству, бывший заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба… Судя по материалам журналистских расследований, основной благодетель Глебы — Вадим Столар, который является депутатом от ОПЗЖ. А именно ОПЗЖ приложила больше всего усилий, чтобы снести НАБУ…»

Как отмечает Espreso.tv, Виктор Глеба связи с нардепом Столаром опровергает.



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