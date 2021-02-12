Департамент Главной инспекции будет не карать полицейских, а помогать им, — глава Нацполиции

Департамент Главной инспекции Национальной полиции Украины будет заниматься выявлением недостатков, налаживанием работы и контролем за соблюдением служебной дисциплины в полицейских подразделениях. Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко заявил в ходе заседания Коллегии Министерства внутренних дел Украины.

«Еще одно важное нововведение — создание Департамента Главной инспекции Национальной полиции, ведь, согласитесь, нельзя менять формат работы и оставлять старые принципы контроля. Мы ликвидируем все существующие инспекции и запускаем работу единого надзорного органа», — сказал он.

Клименко рассказал, что концепция работы этого новосозданного структурного подразделения была разработана совместно с международными партнерами.

«Цель главной инспекции — не наказывать, а помогать не только выявлять недостатки, но и налаживать работу. Работники инспекции сосредоточатся на оптимизации управленческих процессов и равномерной нагрузки на полицейских. Приоритетом будет выявление самой причины недостатков в работе ведомства. Далее специалисты подразделения устранят эти просчеты и научат полицейских, как не допустить их в будущем», — отметил он.

По словам главы Нацполиции, инспекторы также будут оценивать качество предоставления полицейских услуг и следить за соблюдением служебной дисциплины в подразделениях полиции.

«Мы не отрицаем, что в полиции существуют проблемы, которые особенно болезненны. В частности, это неправомерные действия со стороны полицейских в отношении граждан. Мы намерены решить эту проблему при помощи системы видеомониторинга в подразделениях полиции Custody Records. Неважно, по каким причинам вы там находитесь: на консультации, допросе, или вас задержали. Каждый ваш шаг и действия полицейских будут четко фиксироваться камерами видеонаблюдения», — подчеркнул Клименко.

Как известно, Нацполицию Украины переведут на новую модель: отделения полиции поделят на два типа, одни будут иметь в штате следственные подразделения и уголовный розыск, а в других останется только дознание и превентивные службы.

Подразделения полиции, где будет работать только превенция, будут небольшими — это группы реагирования, которые оперативно выезжают на вызовы по 102, а также участковые офицеры полиции, которые непосредственно работают с населением.

Одна из основных идей изменения модели управления — это создание на базе каждого района единого пространства безопасности. Если раньше все территориальные подразделения были отдельными структурными единицами и выполняли задания исключительно на определенных отдельных территориях управлений, отделов или отделений, то теперь основным осталось районное подразделение, а все остальные структурные единицы — в его подчинении.

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