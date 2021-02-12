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Политика

Нардеп внес в декларацию «оплату троллей»

13:02 12 февраля 2021
Гривни

Народный депутат Украины из ОПЗЖ Вадим Столар потратил на «троллей» более 200 тысяч гривен и внес этот расход в электронную декларацию.

Об этом сообщает «Павловский ньюз» и добавляет, что ресурсу пока что не удалось установить, кого именно имел в виду народный избранник и какие услуги ему предоставили упомянутые в декларации «тролли».

Информация в декларацию была внесена 9 февраля 2021 года.

Кстати, ранее парламентарий указал в декларации более 150 тысяч гривен, заплаченных за услуги по охране.

Напомним, что в декабре 2020 года в семье парламентария случилось горе — во сне умерла его старшая дочь Диана. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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