Санкции президента Зеленского в отношении народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK — это продолжение борьбы официального Киева с фигурами в украинской политике, считающимися российскими агентами. Об этом пишет европейская редакция Radio Free Europe.

Издание отмечает, что указ о санкциях появился на следующий день после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый разговор с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

«Этот шаг стал последним в серии, предпринятой Киевом с конца января против лиц, считающихся российскими агентами, и последовавшей за инаугурацией президента США Джо Байдена, — пишет Radio Free Europe. — Это также произошло через день после первого разговора между новой администрацией США и правительством Зеленского».

Европейский новостной портал напоминает, что в январе США объявили о наложении санкций на четыре организации и семь граждан Украины, которые, по их утверждениям, были связаны с вмешательством в выборы США 2020 года, включая народного депутата Украины от «Слуги народа» Александра Дубинского. Затем последовало заявление бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка о том, что для улучшения отношений с новой администрацией США Зеленскому придется избавиться от чиновников, связанных с вмешательством в американские выборы.

Radio Free Europe также напоминает, что Байден на посту вице-президента США с 2009 по 2017 год курировал украинский вектор. Соединенные Штаты поддерживали стремление Украины реформировать свою экономику и интегрироваться в Европейский союз. С 2014 года Вашингтон предоставил Украине военную помощь на сумму более 1,6 миллиарда долларов для борьбы с российской агрессией, а также миллиарды долларов в виде финансовой помощи.

Напомним, в комментарии агентству Reuters народный депутат Украины Виктор Медведчук сообщил, что «такой шаг Зеленский предпринял с целью отвлечения внимания от снижающегося политического рейтинга и от политических неудач в борьбе с бедностью и пандемией COVID-19».

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