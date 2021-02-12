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Политика

Евродепутат назвал атакой на демократию закрытие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK

14:33 12 февраля 2021
Робби Шлунд
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В Украине закрыты телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Это нападение на демократические принципы и свободу слова в стране, прямое нарушение Конституции и законов Украины. Об этом заявил евродепутат, член Бундестага Робби Шлунд на своем официальном сайте.

В сообщении говорится, что указом президента Украины Владимира Зеленского запрещены три оппозиционных новостных телеканала.

«В частности, запрет предусматривает отзыв лицензий на вещание и блокировку телеканалов на ближайшие пять лет. Указ основан на решении Совета национальной безопасности Украины… якобы из-за угрозы национальной безопасности», — идет речь в публикации.

В интервью СМИ Робби Шлунд сказал, что Зеленский как умный и популярный президент должен понимать необходимость разнообразия взглядов, так как такое решение вредит демократическим процессам в стране.

«Бундестаг шокирован решением президента Владимира Зеленского о закрытии телеканалов „112 Украина“, NewsOne и ZIK… Данный указ наносит ущерб демократическим процессам в стране», — заявил немецкий политик.

Депутат Бундестага подчеркнул, что санкции по отношению к телеканалам «112 Украина», NewsOne и ZIK сейчас неуместны для Украины.

«Надеюсь, что в ближайшее время в Украине разрешатся все существующие дискуссии и разные мнения», — резюмировал политик.

Напомним, народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг президента стремительно падает, потому что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.

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