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Политика

«112 Украина» проинформировал ЕСПЧ о применении санкций и призывает ускорить рассмотрение дела

14:57 12 февраля 2021
112 канал
Светлана СИМОНЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

Закрытие независимых украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK стало топ-новостью не только в Украине, но и одним из важнейших событий, на которое обратили внимание СМИ во всем мире. Более тысячи изданий заверили, что международное сообщество не проигнорирует этот факт. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «112 Украина».

В сообщении отмечается, что свою критическую позицию в ответ на действия украинской власти против свободы слова выразили представители Европарламента.

«Международная и Европейская федерации журналистов осудили отключение от эфира украинских телеканалов ZIK, NewsOne и „112“. В их заявлении это решение президента Владимира Зеленского названо „политически мотивированным“. В ближайшее время вопрос о закрытии телеканалов может получить свою оценку и в Европейском суде по правам человека», — сообщили в пресс-службе телеканала, отметив при этом обращение в ЕСПЧ о повторном нарушении прав и основополагающих свобод.

В официальном письме указывается, что глава государства применил к телеканалу специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), в результате которых канал «112 Украина» был лишен возможности осуществлять телевизионное вещание в стране и выплачивать заработную плату сотрудникам.

«Эти материалы дополнили дело, которое рассматривается Европейским судом по правам человека с 2017 года по заявлению № 45924/17 и касается нарушений прав и основных свобод телеканала со стороны Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Совета национальной безопасности и обороны Украины и президента Украины», — комментирует пресс-служба официальное письмо.

Напомним, что ранее Европейский парламент принял резолюцию о выполнении Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Отдельный раздел текста резолюции посвящен вопросам медиасреды в Украине.

Европейские СМИ не исключают, что санкции Зеленского политически мотивированы.

Журналисты Reuters, Associated Press, Washington Post, а также многие другие масс-медиа возмущены ограничением свободы слова в Украине и высказывают критику в адрес Владимира Зеленского.

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