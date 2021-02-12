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Политика

Козак отреагировал на аннулирование лицензий трех телеканалов

18:34 12 февраля 2021
Тарас Козак
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания об аннулировании лицензий телеканалов «112 Украина» и ZIK хоронит последние надежды медиасферы на свободу слова в Украине. Ранее Нацсовет принял аналогичное решение в отношении NewsOne. Об этом заявил владелец упомянутых телеканалов Тарас Козак.

Политик напомнил, что Конституция гарантирует гражданам страны свободу мысли и слова. Но, как заявил Козак, «власти до сих пор не обнародовали материалы СБУ, которые якобы оправдывают незаконное решение президента Зеленского о применении санкций ко мне лично и телеканалам „112 Украина“, ZIK и NewsОne».

Нардеп считает, что президент лично заинтересован в прекращении вещания телеканалов. Свою точку зрения Козак объяснил тем, что на этих каналах распространялась подрывающая рейтинг Зеленского информация. Но, считает Козак, его телеканалы показывают ту реальную Украину, в которой живут люди: «С заоблачными платежками, сверхмасштабной коррупцией, внешним управлением…»

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении решения СНБО о применении санкций на 5 лет против нардепа Тараса Козака и, как следствие, — принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZіK.

Фото 112.ua

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