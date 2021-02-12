«Я не продавался»: раскритикованный Вирастюк обратился к фолловерам

Украинский богатырь Василий Вирастюк решил ответить на шквал негатива, последовавший за известием, что знаменитый спортсмен идет в политику. Вирастюк объяснил, почему будет баллотироваться именно от команды Зеленского. Также спортсмен настаивает, что был и остается патриотом.

«Я не продавался и не лег ни под кого! Я получил персональное предложение и просьбу помочь лично от президента Украины Владимира Зеленского, с которым у меня длительные дружеские отношения и которому я лично доверяю» — заявил Вирастюк.

Спортсмен верит, что победит на выборах, и готов потерпеть выливаемую на него грязь. «Я это преодолею, ведь мной движет высокая цель», — заявил он.

Вирастюка выдвинули в кандидаты на промежуточных выборах в Ивано-Франковской области (округ № 87). Многие раскритиковали спортсмена за решение баллотироваться от «Слуги народа». Соперниками Вирастюка на выборах станут представительница «Евросолидарности» Маруся Зверобой, директор «Буковеля» Александр Шевченко, «свободовец» Руслан Кошулинский.

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