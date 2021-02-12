27.77 / 28.00 33.44 / 33.85
Киев: -12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Я не продавался»: раскритикованный Вирастюк обратился к фолловерам

20:39 12 февраля 2021
вирастюк

Украинский богатырь Василий Вирастюк решил ответить на шквал негатива, последовавший за известием, что знаменитый спортсмен идет в политику. Вирастюк объяснил, почему будет баллотироваться именно от команды Зеленского. Также спортсмен настаивает, что был и остается патриотом.

«Я не продавался и не лег ни под кого! Я получил персональное предложение и просьбу помочь лично от президента Украины Владимира Зеленского, с которым у меня длительные дружеские отношения и которому я лично доверяю» — заявил Вирастюк.

Спортсмен верит, что победит на выборах, и готов потерпеть выливаемую на него грязь. «Я это преодолею, ведь мной движет высокая цель», — заявил он.

Вирастюка выдвинули в кандидаты на промежуточных выборах в Ивано-Франковской области (округ № 87). Многие раскритиковали спортсмена за решение баллотироваться от «Слуги народа». Соперниками Вирастюка на выборах станут представительница «Евросолидарности» Маруся Зверобой, директор «Буковеля» Александр Шевченко, «свободовец» Руслан Кошулинский.

273

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Сумская и Марченко

Ольга Сумская заплакала из-за беды у Оксаны Марченко

Олег Винник

Похитил и ее сердце? Олег Винник возбудил украинскую певицу

Лиза Галкина

«Лизе нравится»: Пугачева поделилась творческим подходом к уборке на кухне

Королева с мамой

«Это фильм ужасов»: подписчики Наташи Королевой накинулись на внешний вид ее матери

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер