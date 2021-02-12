Епифаний встретился с нардепом Андреем Стрихарским: о чем говорили

12 февраля Блаженнейший Митрополит Епифаний провел встречу с народным депутатом Украины Андреем Стрихарским, в которой также приняли участие протоиерей Петр Ландвитович и протоиерей Олег Скнарь. О состоявшихся переговорах сообщила пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).



Митрополит обсудил с гостями межконфессиональную и межрелигиозную ситуацию в Украине, военное обострение на Донбассе, законопроект о военном капеланстве и преподавание в школах предметов духовно-морального направления.

Кроме того, Епифаний отметил Андрея Стрихарского орденом святого Архистратига Михаила второй степени.

«Для меня большая честь получать такие награды! Вырастают крылья и хочется делать больше добрых дел!» — прокомментировал Стрихарский и добавил, что в селе Староселье Городищенского района Черкасской области завершается возведение храма.

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