Скоро не будет российским: в Турции заявили о собственных претензиях на украинский Крым

Украинский полуостров Крым, временно оккупированный войсками российского агрессора, может со временем быть захваченным турецкими войсками. Так, недавно турецкий государственный телеканал TRT1 показал в эфире прогноз относительно расширения сфер влияния Анкары, подготовленный ранее американской компанией Stratfor, пишет gazeta.ru.

Из карты следует, что к 2050 году Турция существенно расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях. Анкаре удастся укрепить свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, а также в оккупированном Россией украинском Крыму.

Предполагается, что под турецкое влияние попадут Грузия, Армения, Азербайджан, ряд территорий Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, а также территории Греции и оккупированные российскими войсками районы Донбасса. Кроме того, по мнению экспертов, можно ожидать укрепления позиции Турции в странах Персидского залива, Египте и Ливии.

В ноябре 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ведущем месте страны в новом миропорядке. По его словам, страна обладает необходимыми возможностями для расширения своей мощи и влияния в новом политическом и экономическом миропорядке.

В июне прошлого года стало известно, что Генеральный штаб Вооруженных сил Турции разрабатывал план вторжения в Грецию и Армению. План вторжения в Грецию получил кодовое название «Чака-бей» в честь сельджукского эмира Чака-бея, чей флот в XI веке завоевал в Эгейском море острова Лесбос, Хиос, Самос и Родос. План операции в Армении назвали «Алтай» по фамилии генерала Фахреттина Алтая, командовавшего одним из корпусов во время турецкой войны за независимость.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный астролог Влад Росс предположил, что после ухода России из Крыма полуостров может стать турецким.

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