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Политика

«В рамках действующего законодательства»: Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного админсуда Киева

13:59 13 февраля 2021
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева. Для этого он намерен направить в Верховную раду три законопроекта, сообщает ТСН.

О своем решении Владимир Зеленский рассказал в аэропорту «Борисполь», где встречали украинских моряков судна Stevia, освобожденных из пиратского плена. По словам Зеленского, «мы все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК».

«Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмена. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу, мы заберем все те полномочия, благодаря которым ранее некоторые судьи ОАСКа могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которого общество недовольно действиями судей этого суда», — добавил он.

Зеленский сообщил, что законопроекты касаются судебной ветви власти, и в понедельник, 15 февраля, они должны стать публичными.

«Там три законопроекта. И будет обязательно законопроект, который все ждали — это о Высшем совете правосудия. Я все это подписал. Должно быть в понедельник», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Окружной административный суд города Киева отменил решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры. Киевская городская государственная администрация готовит апелляцию на это решение ОАСК.

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