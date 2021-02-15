На автомобиле Порошенко заметили странность с номером

Пятый президент Украины Петр Порошенко передвигается на автомобиле с закрашенным номером.

По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, глава «Европейской Солидарности» приехал на Согласительный совет Верховной Рады в машине с закрашенной белым цветом первой буквой номера на лицевой стороне.

При этом, сообщают журналисты, на заднем номере все буквы прокрашены черным цветом.

На вопрос журналиста, почему закрашена первая буква, водитель внедорожника не ответил.

Обычно так делают, чтобы не приходили штрафы за нарушение скорости.

Напомним, ранее в центре Киева автомобиль из кортежа пятого президента сбил пожилого мужчину. Служебный Volkswagen подкинул пенсионера на капот и отбросил на несколько метров. У пострадавшего диагностировали перелом ноги и сотрясение головного мозга. Первую помощь ему оказали полицейские.

Машины из кортежа президента Зеленского также попадали в ДТП. Одно из них произошло в Запорожской области. Микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления госохраны возвращался из командировки, столкнулся с двумя автомобилями.

Фото t. me/pavlovskynews

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