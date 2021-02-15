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Политика

Еuronews отреагировал на санкции, из-за которых закрыли три телеканала в Украине

15:00 15 февраля 2021
Еuronews
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В Евросоюзе, анализируя санкции в отношении народного депутата Тараса Козака и, как следствие, лишение лицензий принадлежащих ему телеканалов «112», NewsOne и ZIK, полагают, что независимость и свобода средств массовой информации должны иметь наивысший приоритет для главы государства. Об этом пишет сайт телеканала Euronews.

На информационном портале напомнили, что международная и европейская ассоциации журналистов считают закрытие телеканалов в Украине «политически мотивированным» и «вопиющим нападением на свободу прессы».

В материале цитируют пресс-секретаря представителя ЕС по иностранным делам Хосепа Боррелля, который сообщил, что Евросоюз находится в процессе оценки последствий данного решения СНБО и что независимость и свобода СМИ имеют наивысший приоритет.

Также сайт процитировал главу Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, который среди прочего заявил, что вина владельца телеканалов не была доказана в судебном порядке, но около 1300 сотрудников телеканалов «были лишены права заниматься своей профессией».

Ранее народный депутат, член политсовета партии ОПЗЖ Тарас Козак и владелец трех украинских телеканалов по поводу введенных против него санкций заявил, что они основаны на недостоверной информации.

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