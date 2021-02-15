Подозреваемая в убийстве Шеремета подалась в нардепы

Медик Юлия Кузьменко, которая вместе с медсестрой Яной Дугарь и музыкантом Андреем Антоненко является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, будет на довыборах баллотироваться в парламент.

Об этом сообщает народный депутат Украины София Федина. «По Донецкой области, по избирательному округу номер 50 (Покровск, Мирноград, Доброполье) от «Европейской Солидарности будет баллотироваться Юля Кузьменко», — написала она на своей страничке в соцсетях.

Напомним, что Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию защитников ветерана Андрея Антоненко на решение суда первой инстанции и оставил музыканта под стражей до 2 апреля 2021 года. Антоненко был задержан и арестован осенью 2019 года.

Фото Юлии Кузьменко со странички Free Dr Kuzmenko в социальных сетях.

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