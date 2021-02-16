ЕС, СН и ОПЗЖ лидируют в рейтинге партий, а Зеленский, Порошенко и Бойко — в рейтинге президентов

По данным всеукраинского национального репрезентативного опроса, проведенного компанией Info Sapiens 21 января — 5 февраля 2021 года, Владимиру Зеленскому доверяют 34% украинцев, Дмитрию Разумкову — 30%, Виталию Кличко — 26%, а Сергею Притуле и Юлии Тимошенко — по 24%.

Самый высокий уровень недоверия имеют Олег Ляшко (78% при доверии в 16%), Петр Порошенко (75% при доверии в 19%) и Виктор Медведчук (71% при доверии в 16%).

Кира Рудик (лидер партии «Голос»), Александр Корниенко (лидер «Слуги народа») и Игорь Палица (лидер партии «За майбутнє») имеют самый низкий уровень узнаваемости среди предложенного респондентам списка политиков: Рудик не знают 73% опрошенных, Корниенко — 55%, а Палицу — 48%.

По данным опроса Info Sapiens, если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, относительное большинство украинцев проголосовало бы за Владимира Зеленского (17,1%), на втором месте с минимальным отрывом идет Петр Порошенко (12,2%), а затем Юрий Бойко (10,8%).

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, лидирующие позиции с минимальным отрывом заняли бы сразу три партии: «Европейская солидарность» и «Слуга народа» с одинаковыми показателями (за них проголосовали бы 13,1% всего населения и 23% тех, кто определился с партией), а также ОПЗЖ (12,4% и 21,8% соответственно).

На втором месте — «Батьківщина» (7,7% и 13,7%), также высокие шансы преодолеть проходной барьер имеют Радикальная партия Олега Ляшко (2,7% и 4,7%) и «Сила и честь» (2,6% и 4,6%).

В ходе исследования были опрошены 1003 респондента старше 18 лет методом личного интервью во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

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