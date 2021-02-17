«Голос» избавился от депутата Киевсовета Богатова, напавшего на стендапера

Депутата Киевсовета Константина Богатова, который подрался со стендапером Владом Капицей, исключили из фракции «Голос».

Об этом говорится на странице политсилы в Facebook. Сообщается, что решение принято после инцидента, произошедшего в Арт-центре «Братислава» между депутатом и стендап-комиком Владом Капицей.

«Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция „Голоса“ в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не поддерживает таких действий», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, Константин Богатов отказался добровольно сдать мандат. Вопрос поставят на голосование громады.

«Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход. Мы благодарим г-на Константина за его многолетние проекты для общины Киева и надеемся, что он делами восстановит свою репутацию», — добавили в «Голосе».

Конфликт между стендапером и депутатом произошел из-за матерных реплик со сцены во время выступления. Богатов решил разобраться с артистами, но не только словесно, в ход были пущены руки. После того, как присутствовавшие в арт-центре разняли дерущихся, агрессивного депутата вывели из здания. Прибывшие полицейские не дали повторно спровоцировать конфликт.

Ранее в Киеве подвергся нападению еще один стендапер Егор Шатайло. Артиста повалили на землю, а потом брызнули в лицо газ из баллончика. Предполагается, что Шатайло пострадал из-за шуток об устаревании традиционной семьи.

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