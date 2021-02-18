ГБР начало расследование в отношении Сергея Лещенко, — СМИ
ГБР начало расследование в отношение экс-нардепа Сергея Лещенко по факту получения им в сентябре 2016 года крупной скидки при покупке квартиры. Об этом пишет издание «Страна», ссылаясь на свои источники в Генпрокуратуре.
Дело возбуждено по статье 368, ч.3.
По данным «Страны», также будет расследоваться роль НАБУ в закрытии ранее производства по этому эпизоду.
Как пишет «Страна», Лещенко является одним из главных публичных защитников нынешнего руководства НАБУ во главе с Сытником.
Дело открыто по заявлению нардепа от ОПЗЖ Григория Мамки.200
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