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Политика

Заразившаяся коронавирусом нардеп Южанина обвинила Степанова в своей болезни

21:23 18 февраля 2021
южанина

Народный депутат Нина Южанина заразилась коронавирусом, так и не дождавшись назначенного на 15 февраля начала вакцинации. В своей болезни депутат винит персонально министра здравоохранения.

«Это вы, господин Максим Степанов виноваты, что по сей день COVID продолжает поражать граждан!!! А я ждала и верила в вакцину! Жаль, что власть так жестко обманула», — заявила Южанина в Facebook на странице у коллеги по парламенту Ирины Геращенко.

По словам Южаниной, она больше года пыталась уберечься от заболевания, но работа, предполагающая многочисленные контакты с людьми, все равно дала о себе знать.

Напомним, первая вспышка коронавируса в Раде была весной 2020 года. Второй всплеск наблюдался осенью 2020-го. Тогда, кроме депутатов, заразился и министр здравоохранения Максим Степанов. В январе 2021 года ковидом переболела народный депутат Ирина Геращенко.

Всеукраинскую вакцинацию от COVID-19 планировали начать 15 февраля, но оказалось, что возникли «логистические проблемы»: вакцину еще не привезли.

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