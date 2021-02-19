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Политика

В ОПЗЖ отреагировали по поводу санкций против Медведчука и Марченко

21:28 19 февраля 2021
Медведчук и Марченко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук, решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против нардепа, его супруги Оксаны Марченко и ряда других политиков назвали антиконституционным. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой политсилы.

Согласно заявлению, в ОПЗЖ президента Владимира Зеленского считают политическим банкротом, который лишился доверия и поддержки граждан.

«Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами власти, и мы оцениваем решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий», — говорится в заявлении.

В ОПЗЖ заявили об отсутствии законных оснований для санкций, а также о намерении «бороться за права своих однопартийцев».
«Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского и будем делать все, чтобы она была доведена до конца», — сообщила пресс-служба партии.

Фото с сайта «Украинская правда»

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