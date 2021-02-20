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Политика

Больше не жена и друг, а политик: попавшая под санкции жена Медведчука заявила о вступлении в ОПЗЖ

17:36 20 февраля 2021
Марченко

Попавшая под санкции СНБО, жена кума Путина и нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что вступает в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Видеообращение Марченко опубликовала на канале YouTube.

Сначала на русском языке, а в конце и на украинском, телеведущая обратилась как к первым лицам государства, так и к гражданам, заверив, что они с мужем Виктором Медведчуком якобы «делают все» для того, чтобы Украина была мирной и успешной.

Решение СНБО ведущая назвала «неконституционным и репрессивным».

Марченко назвала себя и свою семью «будущим мирной и успешной Украины, в которой все граждане будут защищены от беззакония и будут жить счастливо».

«Мой муж — человек, которым я горжусь. До вчерашнего дня я была только женой, другом, его тылом, матерью его детей. Но вы заставили меня взять политическое оружие и встать рядом с моим мужем… Теперь вместо одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию ОПЗЖ, где своей главной целью вижу защиту от зеленого произвола и беззакония», — уточнила она.

При этом Марченко отрицает российскую агрессию на востоке и оккупацию Россией Крыма.

Напомним, что 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по статье «Финансирование терроризма». К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», поскольку ею владеет компания «ПрикарпатЗападтранс», которую связывают с Медведчуком.

Как известно, недавно Марченко внесли в базу данных сайта «Миротворец».

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