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Политика

США поддержали санкции Украины против Медведчука

18:36 20 февраля 2021
Марченко и Медведчук

США поддержали руководство Украины в вопросе введения санкций против главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Представители Вашингтона напомнили, что санкции против Медведчука были введены правительством Обамы еще в 2014 году.

«Мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью санкций. Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», — сказано в посольства США в Twitter.

Напомним, 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, под санкции попадают глава ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

СНБО также принял решение о возвращении в госсобственность части нефтепродуктопровода, продажу которого связывали с Медведчуком.

В ответ на санкции жена Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что вступает в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» и будет бороться с «зеленым произволом и беззаконием».

Фото inlviv.in.ua/

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