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Политика

Оксана Марченко сообщила о вступлении в ряды ОПЗЖ

19:15 20 февраля 2021
Марченко Оксана
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

Телеведущая, супруга председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, Оксана Марченко приняла решение вступить в партию ОПЗЖ. Об этом она заявила в своем видеообращении на YouTube — канале, комментируя введенные президентом Зеленским санкции против нее.

По словам Марченко, в политике своей главной задачей видит защиту украинского народа. Обращаясь к своим оппонентам, телеведущая сказала: «Мой муж — доктор юридических наук, академик Национальной академии правовых наук, политический деятель, … человек, которым я горжусь. И до вчерашнего дня я была только женой, тылом, матерью его детей. Но вы, сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом. Теперь вместо одно Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию „Оппозиционная платформа — За жизнь“, где своей главной задачей вижу защиту украинского народа».

Марченко также обратилась на украинском языке к сторонникам.

«Брати та сестри, українки та українці, я обрала служіння народу, а отже — захищатиму всіх, хто не хоче бути жебраком на власній землі. Пам'ятайте: з нами Бог. Так хто проти нас? І ще — ніякі фейкові санкції не зможуть зупинити роботу мого благодійного фонду», — резюмировала Марченко.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, в т. ч. Виктору Медведчук и Оксане Марченко.

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