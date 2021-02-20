Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и его окружения

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и еще нескольких граждан и предприятий.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. Ограничения введены на 3 года.



В санкционный список попали 8 человек и 19 компаний, среди которых компании-владельцы пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев-Москва. Санкции также применены к обслуживающим данные самолеты компаниям. Эти компании зарегистрированы на территории России, Молдовы, Португалии.

В СНБО уточнили, что санкции введены на все имущество, которое есть у Медведчука.

Напомним, супруга Виктора Медведчука, Оксана Марченко, заявила о своем решении вступить в партию ОПЗЖ, чтобы защищать украинский народ.

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