В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5134, который предусматривает увеличение минимального срока лишения свободы за торговлю людьми с 3 до 6 лет, а также ответственность преступников независимо от наличия согласия потерпевшего на эксплуатацию в случае принуждения, похищения, обмана, шантажа, материальной или иной зависимости и тому подобное. Об этом заявил народный депутат из группы «Партия «За майбутнє» Дмитрий Лубинец во время выступления в Верховной Раде, сообщает пресс-служба партии.

«Торговля людьми — это один из самых прибыльных бизнесов в мире. В нашей стране успешно функционируют большое количество преступных группировок, которые вовлекают украинцев в различные правонарушения и фактически ими торгуют. После того как Национальная полиция ловит их „на горячем“, оказывается, что это посреднические компании, которые занимаются „арендой людей“, „передачей в подарок“ и другие. То есть находят юридические основания, чтобы уйти от ответственности. И наша Фемида закрывает на это глаза и отпускает преступников или дает условные сроки. В результате осужденные выходят под залог или вообще избегают уголовной ответственности и покидают пределы страны, чтобы вернуться и начать свой бизнес снова», — заявил парламентарий.

По словам Дмитрия Лубинца, законопроект № 5134, который усиливает ответственность за торговлю людьми, был разработан депутатской группой «Партия «За майбутнє» совместно с департаментом миграционной полиции НПУ.





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