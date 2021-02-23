27.80 / 27.99 33.58 / 33.97
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Ответственность за торговлю людьми необходимо усилить, — нардеп Лубинец

9:46 23 февраля 2021
Дмитрий Лубинец
Светлана СИМОНЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5134, который предусматривает увеличение минимального срока лишения свободы за торговлю людьми с 3 до 6 лет, а также ответственность преступников независимо от наличия согласия потерпевшего на эксплуатацию в случае принуждения, похищения, обмана, шантажа, материальной или иной зависимости и тому подобное. Об этом заявил народный депутат из группы «Партия «За майбутнє» Дмитрий Лубинец во время выступления в Верховной Раде, сообщает пресс-служба партии.

«Торговля людьми — это один из самых прибыльных бизнесов в мире. В нашей стране успешно функционируют большое количество преступных группировок, которые вовлекают украинцев в различные правонарушения и фактически ими торгуют. После того как Национальная полиция ловит их „на горячем“, оказывается, что это посреднические компании, которые занимаются „арендой людей“, „передачей в подарок“ и другие. То есть находят юридические основания, чтобы уйти от ответственности. И наша Фемида закрывает на это глаза и отпускает преступников или дает условные сроки. В результате осужденные выходят под залог или вообще избегают уголовной ответственности и покидают пределы страны, чтобы вернуться и начать свой бизнес снова», — заявил парламентарий.

По словам Дмитрия Лубинца, законопроект № 5134, который усиливает ответственность за торговлю людьми, был разработан депутатской группой «Партия «За майбутнє» совместно с департаментом миграционной полиции НПУ.

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

Алина Гросу и Роман Полянский

Алина Гросу и Роман Полянский обменялись кольцами

День ангела Галины&nbsp;— открытка

День ангела Галины 2021: самые красивые открытки и поздравления

Меган Маркл и принц Гарри

В платье за четыре тысячи долларов: Меган Маркл впервые появилась на публике после объявления о беременности

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер