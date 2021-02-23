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Политика

СМИ узнали об угрозе Зеленского в адрес Рады

10:54 23 февраля 2021
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством фракции «Слуга народа», на которой обсудил предстоящее голосование на внеочередном заседании Рады 23 февраля. Как сообщает РБК-Украина, глава государства пригрозил депутатам роспуском.

«Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции», — сообщил источник агентства.

Впрочем, другой собеседник журналистов выразил мнение, что президент сказал это, чтобы все поняли градус напряжения и отказались от «игр в субъектность» Рады. По мнению источника, президент устал и хочет выплатить зарплаты шахтерам, но для этого якобы необходим «полноценный» министр энергетики.

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады Украины созвано ради рассмотрения и принятия законопроекта о госслужбе, который Владимир Зеленский накануне ветировал. Взамен он предложил не «урезать» полномочия исполняющих обязанности министра, если эта должность вакантна.

Конфликт президента с депутатами возник в связи с его предложением назначить министром энергетики Юрия Витренко.

Фото Офиса президента Украины

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